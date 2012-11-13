Кремль собирается упростить получение российского гражданства

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сообщил первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета федерации Федерального собрания РФ Владимир Джабаров, комментируя подготовленные в верхней палате российского парламента и находящиеся на рассмотрении в Госдуме поправки к закону «О гражданстве РФ».

По его мнению, необходимо снять все барьеры перед российскими соотечественниками, которые захотят стать гражданами России.

В частности, В.Джабаров отметил, что отменяется необходимость соблюдения пятилетнего срока проживания в России и наличия вида на жительство. Не требуются и подтверждение законного источника существования, а также сдача экзамена по русскому языку.

«Не зная глубины вопроса, многие решили, что мы приглашаем практически всех граждан бывшего Советского Союза стать гражданами России. Это не так», - сказал В.Джабаров. Он пояснил, что речь идет об упрощенном получении гражданства именно соотечественниками, к числу которых относятся представители коренных народов, населяющие территорию Российской Федерации в ее современных границах.

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По словам сенатора, речь идет о бывших согражданах, большинство из которых осталось на территории государств СНГ. «По подсчетам - примерно 25 миллионов человек», - сказал он.

В.Джабаров отметил, что в вопросах поддержки соотечественников представители верхней и нижней палат российского парламента едины во мнении. Поправки в закон «О гражданстве» члены Совета федерации намерены обсудить на специальных слушаниях в конце ноября.

По словам В.Джабарова, Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект в первом чтении до конца ноября.

В свою очередь, заместитель председателя Совета федерации Ильяс Умаханов сообщил, что сегодня по упрощенной системе российское гражданство пока могут получить только те, кто попадает под государственную программу добровольного переселения.

«Мы не разделяем соотечественников на какие-то категории: тех, кто попадает под действие госпрограммы переселения, и тех, кто остается за скобками», - сказал И.Умаханов.

«Стратегическая задача - принять закон до Нового года. Главное, чтобы механизм начал работать. Надеемся, что до конца года Государственная дума примет поправки в закон, а Совет федерации их одобрит», - резюмировал И.Умаханов.

Как сообщал УНИАН, в МИД России считают, что в Украине проживают 8 млн российских соотечественников.