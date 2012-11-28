Ефремов не исключает, что Литвин сохранит кресло

Об этом А.Ефремов заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, может ли В.Литвин вновь возглавить парламент.

«С моей точки зрения, у Владимира Михайловича, как и у других кандидатов, которые предлагаются, есть шансы быть избранным», - сказал А.Ефремов.

При этом он отметил, что это его личная точка зрения. «Этот вопрос еще не обсуждался, потому что это будет обсуждаться после того, как соберется новая Верховная Рада», - сказал А.Ефремов.

Он в очередной раз подтвердил, что председателем парламента может стать кандидатура, не являющаяся членом Партии регионов. «Хотя логично было бы, чтобы Партия регионов предложила свою кандидатуру», - сказал А.Ефремов.