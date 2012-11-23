В ПР говорят, что лично голосовать готовы и они, и коммунисты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель партии «УДАР» Виталий Ковальчук сообщил сегодня журналистам по окончании совещания под председательством спикера ВР Владимира Литвина.

«В среду в 11 будет заседание депутатской группы», - сказал В.Ковальчук.

По его словам, в ходе сегодняшнего совещания ни одного конструктивного решения так и не было принято, поскольку каждая из сторон остается на своих позициях. В.Ковальчук заметил, что позиция партии «УДАР» следующая: если депутаты не будут персонально голосовать, то нет вообще никакого смысла заниматься законодательной деятельностью.

В свою очередь представитель Партии регионов Юрий Мирошниченко сообщил, что к следующему заседанию представители всех политических сил должны подготовить свои предложения относительно персонального голосования. При этом Ю.Мирошниченко уверил, что сегодня есть готовность выполнять нормы Конституции о персональном голосовании не только со стороны представителей оппозиции, но и со стороны Партии регионов, коммунистов и самовыдвиженцев.

«Результатами сегодняшней встречи стала договоренность о том, что будут наработаны предложения по персональному голосованию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Подготовительной депутатской группы, состоявшегося вчера, 22 ноября, непрестанно велась дискуссия между представителями трех оппозиционных политических сил, которые прошли в парламент, - «Батькивщины», «Удара» и «Свободы», и представителями Партии регионов, КПУ и представителями от самовыдвиженцев.

В итоге все дебаты, длившиеся около трех часов, завершились тем, что имеющееся в Подготовительной депутатской группе большинство, проголосовало за повестку дня, предложенную им ранее. Документом предусматривается сначала избрать руководство группы, потом рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по разработке проекта решения о способе выполнения норм Конституции Украины о личном голосовании, а также о создании подгрупп по подготовке ряда вопросов по организации и проведению первой сессии ВР седьмого созыва.

Представители оппозиции не голосовали за это решение и покинули заседание.

23 ноября народный депутат Украины Арсений Яценюк заявил, что новый парламент не начнет работу, пока не будет принято положение о личном голосовании народных депутатов.