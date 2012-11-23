Литвин проводит закрытое совещание с представителями парламентских партий

Как передает корреспондент УНИАН, совещание проходит за закрытыми дверями без участия журналистов.

Среди прибывших на совещание – председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, представитель КПУ Валентин Матвеев, представители Партии регионов Александр Лавринович, Юрий Мирошниченко и другие лица.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании подготовительной группы по организации работы ВР следующего созыва В.Литвин сообщал, что в пятницу должно состояться совещание представителей политических сил в закрытом режиме и в очень узком кругу.