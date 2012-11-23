Литвин проводит закрытое совещание с представителями парламентских партий
16:55, 23 ноября 2012Политика
1487 0
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин проводит совещание с представителями политических сил, прошедших в парламент седьмого созыва.
Литвин проводит совещание в закрытом режиме и в очень узком кругу
Как передает корреспондент УНИАН, совещание проходит за закрытыми дверями без участия журналистов.
Среди прибывших на совещание – председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, представитель КПУ Валентин Матвеев, представители Партии регионов Александр Лавринович, Юрий Мирошниченко и другие лица.
Как сообщал УНИАН, вчера на заседании подготовительной группы по организации работы ВР следующего созыва В.Литвин сообщал, что в пятницу должно состояться совещание представителей политических сил в закрытом режиме и в очень узком кругу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter