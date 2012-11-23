Прокурор: Оснований для прекращения производства по делу ЕЭСУ нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после судебного заседания заявила представитель государственного обвинения Марина Капинос, комментируя заявления защитника Ю.Тимошенко С.Власенко о том, что суд неправомерно не рассматривает ходатайство о необходимости прекращения осуществления.

«Мы даем оценку тому, что проходит в судебном заседании. И считаем, что никаких оснований для приостановки и закрытия уголовного дела нет», - сказала М.Капинос.

Она отметила, что рассмотрение ходатайства о прекращении производства по делу состоится только на соответствующей стадии процесса.

«Тем более, что эти вопросы рассматриваются на определенной стадии судебного процесса. Поскольку мы еще не начали судебное рассмотрение дела, до этих вопросов мы еще не дошли», - отметила прокурор.

М.Капинос также подчеркнула, что говорить о том, был ли в действиях Ю.Тимошенко состав преступления, еще рано.

«На определенной стадии объявляется обвинительное заключение, а затем дается оценка, проходит судебное следствие, оцениваются представленные доказательства, после этого делается заключение о виновности или невиновности», - отметила М.Капинос.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

Сегодня, 23 ноября, Киевский райсуд Харькова перенес слушание дела Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ на 18 декабря 2012 года.