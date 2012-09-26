Украинцев ожидает очередное подорожание алкоголя

Министерство финансов предложило повысить минимальные цены на алкогольную продукцию. Об этом пишет Коммерсант Украина.

В Минфине предложили повысить минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочную продукцию на 15,3% (до 150,5 грн за литр 100-процентного спирта). Проект постановления Кабинета министров, содержащий такую инициативу, появился вчера на сайте министерства. В результате минимальная цена бутылки водки 0,5 л увеличится до 30,1 грн (сейчас — 26,1 грн). Минфин также намерен повысить цены на коньяк (бренди) — на 17,9%, до 41 грн для трехзвездного, на 18,4%, до 46 грн — для четырех- и на 19,2%, до 52 грн — для пятизвездного. Розничная цена бутылки вина тоже должна вырасти — на 22,2%, до 22 грн, шампанского — на 11,5%, до 29 грн, считают в министерстве.

Свое решение в Минфине объясняют тем, что "действующий уровень минимальных цен не соответствует реальному уровню затрат на производство, поскольку не отражает рост цен на энергоносители, спирт и другие составляющие алкогольной продукции".

Крупнейшие участники водочного рынка поддерживают министерство. "При сегодняшнем уровне минимальных цен на водку легальные производители работают себе в убыток",— утверждает председатель совета директоров компании Nemiroff Александр Глусь.

Директор по маркетингу компании Global Spirits (ТМ "Хортиця") Георгий Майоров добавляет, что повышение государством акциза на алкоголь должно сопровождаться повышением минимальных розничных цен. А с 1 января 2012 года акциз поднимался на 8,9% без увеличения минимальных цен.

Впрочем, менее крупные игроки полагают, что повышение минимальных цен на алкоголь будет стимулировать рост теневого рынка. "Рост минимальной цены приведет к тому, что часть населения переориентируется на "серую" водку. А теневикам только это и надо, поскольку чем ниже минимальная цена на водку, тем меньше у них желания заниматься подделкой",— говорит топ-менеджер одной из водочных компаний на правах анонимности.

Украинские же виноделы готовятся к падению спроса на свою продукцию.