Адвокат не думает, что суд захочет рассматривать дело без Тимошенко

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк считает, что его подзащитную не будут доставлять принудительно в суд, а сегодняшнее заседание по делу о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» снова перенесут.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал сам А.Плахотнюк.

«Последняя информация была, что не будут доставлять. По крайней мере, полчаса назад не собирались. Заседание должно быть перенесено, если они не выдумают какое-то ноу-хау», - сказал А.Плахотнюк.

Он также добавил, что на сегодняшний день тяжело даже предположить, на какую дату судья назначит следующее судебное заседание.

«Предположить на когда - невозможно. Это никакой логике не поддается», - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко после ознакомления с приглашением прибыть 23 ноября на заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ написала очередное заявление об отказе прибыть в суд. По данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, «осужденная отметила, что она принимает реабилитационные процедуры в стационарном медицинском заведении, в связи с чем отказывается от участия в судебном заседании».

Руководство Качановской исправительной колонии проинформировало Киевский районный суд Харькова о том, что Ю.Тимошенко представила такое заявление.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.