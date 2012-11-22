Тюремщики говорят, что Тимошенко отказалась прибыть завтра в суд
14:06, 22 ноября 2012Политика
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Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко после того, как была ознакомлена с приглашением прибыть 23 ноября на заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ, написала очередное заявление об отказе прибыть в суд.
Тимошенко отходит после голодания
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как говорится в сообщении, «осужденная отметила, что сейчас она принимает реабилитационные процедуры в стационарном медицинском заведении, в связи с чем отказывается от участия в судебном заседании».
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Руководство Качановской исправительной колонии проинформировало Киевский районный суд Харькова о заявлении Ю.Тимошенко.
21 ноября Ю.Тимошенко, в порядке исключения, пообщалась в течение часа при помощи мобильного телефона с двумя лицами.
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