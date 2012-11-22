Тюремщики говорят, что Тимошенко отказалась прибыть завтра в суд

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, «осужденная отметила, что сейчас она принимает реабилитационные процедуры в стационарном медицинском заведении, в связи с чем отказывается от участия в судебном заседании».

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Руководство Качановской исправительной колонии проинформировало Киевский районный суд Харькова о заявлении Ю.Тимошенко.

21 ноября Ю.Тимошенко, в порядке исключения, пообщалась в течение часа при помощи мобильного телефона с двумя лицами.