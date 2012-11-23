Небоженко подозревает, что Янукович уже не может снять Азарова

«Сегодня любому многомиллионному бизнесу нужна близость к бюджету, к исполнительной власти. Ни Тигипко, ни Азаров добровольно в Раду не пойдут. Они должны находиться возле бюджета, госсредств», - сказал он в комментарии УНИАН.

Кроме того, заметил политолог, когда человек уходит с должности премьер-министра, «резко падает экономическая эффективность его семейной империи». «Поэтому Азарову просто нельзя уходить», - прибавил он.

Также, по мнению В.Небоженко, в ходе парламентских выборов и подсчета голосов Н.Азаров вел себя как вице-президент страны. «Он выступал от имени Президента, он давал конечные оценки от всей власти. Он выполнял функцию Президента, а Президент две недели этим не занимался», - сказал политолог и прибавил, что, достоверно, Н.Азарова уже и нельзя будет снять с должности премьера.

В.Небоженко также считает, что Н.Азаров пытается доказать Президенту Украины Виктору Януковичу, что все произошедшее с украинской экономической политикой за два года – это «достижение, а не катастрофа». «Очевидно, Янукович этому верит», - прибавил он.

«Все эти разговоры о смене Азарова на Арбузова или на Порошенко, Клюева – это ничем не закончится. Азаров сейчас сильный как никогда. Кто ожидал? Я боюсь, его просто снять не может Президент», - сказал В.Небоженко и допустил, что наименьшие намеки на снятие Н.Азарова приводят к дестабилизации экономической ситуации в Украине.