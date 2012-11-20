В оппозиции рассказали, при каком условии возможен диалог с властью

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что диалог оппозиции с властью возможен только при условии освобождения из-за решетки Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Об этом он заявил сегодня журналистам возле Апелляционного суда Киева, где рассматривалась жалоба на приговор Ю.Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

В частности, А.Яценюк напомнил, что недавно премьер-министр Николай Азаров сделал заявление о готовности к диалогу с оппозицией. «Мы также готовы к диалогу, но освободите тех, кто должен принимать участие в этом диалоге – это Тимошенко и Луценко. Мы тогда все сядем за стол, а не из-за решеток будем вести диалог», - заявил председатель Совета Объединенной оппозиции.

А.Яценюк в который раз подчеркнул, что суды над Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и последние дела, когда при помощи судов у кандидатов в депутаты украли победу на выборах, в очередной раз подтвердили, что в Украине нет судебной системы. «Понятно, что ни новый Уголовный процессуальный кодекс, ни судебная реформа, которая была проведена Януковичем, не имеют ничего общего с честным правосудием. Правосудие полностью зависимо. Осталось только помещение суда, люди в мантиях и куча бумаг, которые называются законами. Но честного, справедливого и независимого суда нет», - подчеркнул он.

Он отметил, что сегодня в парламенте Партия регионов в очередной раз отказалась рассматривать внесенный оппозицией закон об амнистии, который предусматривает освобождение 13 тысяч осужденных, в том числе политических узников. «Регионалам» и Януковичу это не нужно. Им нужно всех запугивать и всех держать по тюрьмам. Это еще одно свидетельство того, что «регионалы» и Янукович не готовы ни к каким компромиссам», - подчеркнул А.Яценюк.

«У нас нет и не будет с ними никаких компромиссов, потому что мы требуем, чтобы Партия регионов и Янукович остановились с арестами и заключением своих политических оппонентов», - заявил он.

«Абсолютно понятно, что этот суд ничего не решит. Поэтому мы как парламентская оппозиция будем делать все, чтобы не только принять законы, но и, действуя всеми политическими средствами давления, освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и провести все те изменения, с которыми мы шли на парламентскую кампанию», - сказал А.Яценюк.

Также пресс-служба сообщает, что во время судебного заседания А.Яценюк смог пообщаться с Ю.Луценко.

В интервью журналистам председатель Совета Объединенной оппозиции сказал, что бывший министр внутренних дел «в курсе всех событий». «Молодец, держится. Разговаривали о политике, о том, что нужно заходить в парламент и там бороться. Обсуждали те первые шаги, которые есть в плане работы ВО «Батькивщины». Он поделился также интересными мыслями, какими должны быть следующие шаги Объединенной оппозиции относительно местных выборов, относительно отстаивания программных принципов, с которыми мы шли на выборы», - сказал А.Яценюк.

«Он обоснованно ведет дискуссию с прокурорами и судьями, заявляет юридически обоснованные ходатайства. И это важно для стенограммы суда, чтобы потом в Европейском суде по правам человека, где будет рассматриваться это дело, все эти заявления и ходатайства Луценко использовались в его сторону. И это даст основания для Европейского суда по правам человека вынести решение в пользу Луценко», - сказал А.Яценюк.