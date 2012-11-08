Азаров призвал все политические силы к переговорам

Премьер-министр Украины Николай Азаров призвал политические партии и кандидатов в народные депутаты прекратить конфликты вокруг подсчета голосов.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом говорится в заявлении Н.Азарова.

«Развитие событий побуждает нас официально призвать политические партии и кандидатов в депутаты, втянутые в конфликты по подсчету голосов, прекратить эти конфликты и начать диалог между собой», - отметил Н.Азаров, добавив, что правительство готово способствовать налаживанию и проведению такого диалога.

Он отметил, что правительство серьезно обеспокоено ситуацией, которая сложилась с подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду Украины в некоторых одномандатных избирательных округах.

Н.Азаров просит ЦИК обеспечить завершение подсчета голосов в предусмотренные законодательством сроки и принять для этого все необходимые меры.

Премьер поручил правоохранительным органам разобраться со всеми фактами нарушений, которые имели место, дать им правовую оценку и принять необходимые меры правового реагирования.

Он также пообещал учесть все замечания международных наблюдателей.

«Безусловно, по итогам выборов мы учтем все замечания международных наблюдателей, чтобы сделать избирательное законодательство более совершенным и полностью соответствующим европейским нормам и требованиям», - подчеркнул Н.Азаров.

Он считает необходимым вернуться к разработке Избирательного кодекса, который позволит эффективно усовершенствовать избирательное законодательство. С этой целью Н.Азаров поручил Министерству юстиции после официального объявления результатов выборов инициировать проведение круглого стола с приобщением политических партий, общественных организаций, экспертов для анализа недостатков, выявленных во время проведения избирательной кампании 2012 года, и внесения предложений по совершенствованию избирательного законодательства.

Н.Азаров также призвал все политические силы, которым не безразлична судьба страны, начать переговорный процесс с целью создания широкой коалиции на основе европейских ценностей «для консолидации всех здоровых сил общества с целью дальнейшего развития Украины и реализации политики европейской интеграции».

Как сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору проанализировать факты нарушения законодательства во время выборов в одномандатных избирательных округах. Для обеспечения объективности расследования Президент принял решение освободить от должности заместителя председателя областной государственной администрации – как одного из кандидатов депутаты.

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для выяснения состояния соблюдения избирательного законодательства в отдельных одномандатных избирательных округах.