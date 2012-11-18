Украина добивается статуса наблюдателя в Шанхайской организации

Об этом пишет заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко в своей статье для ZN.UA.

В частности, по его словам, новое качество отношений с Китаем дает Украине возможность приобщиться к политико-экономической жизни всего Азиатского региона.

«В этом контексте интерес для нас представляет Шанхайская организация сотрудничества, роль которой в вопросах международной политики, экономики, безопасности на протяжении последних лет вышла далеко за региональные рамки, превращая организацию в структуру евразийского масштаба. Сейчас мы работаем над перспективой получения Украиной в ШОС официального статуса наблюдателя или партнера по диалогу», - отметил заместитель главы МИД.

В.Майко считает, что Украине нужно сосредоточить внимание прежде всего на экономической составляющей, в частности на создании более благоприятных условий для торговли и инвестиций, расширении банковского, кредитно-финансового и инвестиционного взаимодействия. Весьма перспективными направлениями он также назвал сотрудничество в области энергетики, строительства, инфраструктуры и сельского хозяйства.

«Контакты и взаимодействие Украины с ШОС могут обеспечить нашему государству не только усиление его позиций в регионе и связей со странами — членами организации, но и, в перспективе, расширение присутствия украинских производителей на рынках стран, сотрудничающих с этой структурой в статусах наблюдателя и партнера по диалогу», - подчеркнул В.Майко.

«Определенный интерес прослеживается и к взаимодействию в сфере безопасности, поскольку Украина и ШОС демонстрируют подобные подходы в вопросах региональной безопасности, разработки и реализации мероприятий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, нелегальной миграции, незаконному обращению наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности», - добавил он.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - региональная международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности, а занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.