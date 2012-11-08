Коморовский убеждал Януковича провести перевыборы на проблемных округах

Об этом 8 ноября заявил сам Бронислав Коморовский в эфире радиостанции ТОК FМ, сообщает Польское радио.

Президент Польши обратил внимание на то, что сомнения касаются одного процента парламентских мандатов. «Проблемы возникли в сфере, связанной с введением системы одномандатных округов. Было известно предварительно, что именно там появятся проблемы, поскольку там присутствуют не только большие политические интересы, но и прозаические – локальные», – считает Б.Коморовский.

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По словам Президента Польши, к счастью, Центральная избирательная комиссия и парламент заняли однозначную позицию, открывая дорогу к повторным выборам в этих нескольких округах. «Такую позицию занимает и Президент Янукович. Не скрываю, что я также его в этом убеждал», – сказал Б.Коморовский.

Глава Польского государства прибавил, что Польша последовательно пытается убеждать ЕС и США в том, что не следует закрывать дороги к сближению Украины с западным миром.

Напомним, что 4 и 6 ноября состоялись два телефонных разговора Б.Коморовского и В.Януковича, во время которых Президент Польши «выразил обеспокоенность по поводу затягивания объявления результатов выборов, а также по поводу многочисленных сигналов о серьезных нарушениях во время подсчета голосов в одномандатных избирательных округах».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев) и необходимости проведения в них повторных выборов.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

В свою очередь, Объединенная оппозиция «Батькивщина», ВО «Свобода» и партия «УДАР Виталия Кличко» требовали от ЦИК пересчитать все голоса избирателей не только в пяти вышеупомянутых округах, а в 13. Оппозиционеры не согласны с решением о проведении перевыборов.