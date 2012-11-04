Президент Польши позвонил Януковичу и выразил обеспокоенность

Президент Польши обеспокоен событиями, которые происходят в Украине после парламентских выборов.

В воскресенье вечером Бронислав Коморовский провел телефонный разговор с Виктором Януковичем, - сообщает Польское радио со ссылкой на Польское прессовое агентство (РАР).

«Президент Польши выразил обеспокоенность по поводу затягивания объявления результатов выборов, а также по поводу многочисленных сигналов о серьезных нарушениях при подсчете голосов в одномандатных избирательных округах», - сообщил министр Канцелярии президента Польши Яромир Соколовский.

«Последние события в Украине негативно влияют на общую оценку выборов и могут затормозить процесс приближения Украины к Европейскому Союзу, в том числе подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации», - цитирует Бронислава Коморовского Яромир Соколовский.

Телефонный разговор лидеров стран состоялся по инициативе президента Польши.