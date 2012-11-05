Милиция говорит, что под ЦИК действует в рамках закона

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

В частности, как отметили в министерстве, 27 октября Окружной административный суд Киева своим постановлением ограничил проведение массовых мероприятий в центральной части столицы, в том числе и на площади Леси Украинка, у здания ЦИК.

Однако, учитывая информацию о намерениях некоторых политических сил и общественных организаций провести у зданиия Центральной избирательной комиссии митинги (соответствующие заявки поступили в КГГА), милиция предприняла необходимые меры и усилила охрану общественного порядка у здания ЦИК, подчеркнули в МВД.

«Работники милиции действуют в рамках действующего законодательства. Их основная задача – не допустить правонарушений, а главное – обеспечить безопасность людей», - подчеркивается в сообщении.

При этом в МВД снова призвали граждан «не поддаваться на провокации и не нарушать закон, ведь это влечет за собой ответственность, в том числе уголовную».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, оппозиция начала у здания ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах. В настоящее время там находятся около 3 тыс. участников.

Вместе с тем лидеры оппозиции побаиваются разгона митинга у здания ЦИК

В частности, как заявил журналистам председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, "мы получили информацию, что "Беркут" разгоняет акцию".

В свою очередь лидер партии "УДАР" Виталий Кличко прибавил: "Мы получили информацию, что "Беркут" оттесняет людей от ЦИК".