ЦИК принял протоколы уже от 208 ОИК и объявил перерыв
ЦИК принял протоколы о результатах выборов от 208 окружных избиркомов и объявил перерыв до 16.00.
Центральная избирательная комиссия приняла избирательные документы еще от 208 из 225 окружных избирательных комиссий и объявила перерыв в своем заседании до 16.00.
Как передает корреспондент УНИАН, в режиме заседания были объявлены результаты голосования в округе № 20.
В частности, в избирательном округе № 20 (Горохов, Волынская область) Партию регионов поддержали 14,92% избирателей, "Батькивщину" – 41,86%, "УДАР" – 15,02%, КПУ – 4,71%, ВО "Свобода" – 16,98%. По мажоритарной системе победителем стал самовыдвиженец Сергей Мартыняк – 29,61% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан руководством комиссии, некоторые члены ОИК не подписали протокол.
Данные всех объявленных на заседании ЦИК протоколов совпадают с данными электронной системы "Выборы-2012". Председатели ОИК также сообщали об отсутствии заявлений и жалоб, из-за которых можно было бы подвергнуть сомнению результаты выборов.
Таким образом, по состоянию на 14.13 5 ноября ЦИК принял бумажные протоколы от 208 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.