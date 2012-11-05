ЦИК принял протоколы уже от 208 ОИК и объявил перерыв

Центральная избирательная комиссия приняла избирательные документы еще от 208 из 225 окружных избирательных комиссий и объявила перерыв в своем заседании до 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, в режиме заседания были объявлены результаты голосования в округе № 20.

В частности, в избирательном округе № 20 (Горохов, Волынская область) Партию регионов поддержали 14,92% избирателей, "Батькивщину" – 41,86%, "УДАР" – 15,02%, КПУ – 4,71%, ВО "Свобода" – 16,98%. По мажоритарной системе победителем стал самовыдвиженец Сергей Мартыняк – 29,61% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан руководством комиссии, некоторые члены ОИК не подписали протокол.

Данные всех объявленных на заседании ЦИК протоколов совпадают с данными электронной системы "Выборы-2012". Председатели ОИК также сообщали об отсутствии заявлений и жалоб, из-за которых можно было бы подвергнуть сомнению результаты выборов.

Таким образом, по состоянию на 14.13 5 ноября ЦИК принял бумажные протоколы от 208 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.