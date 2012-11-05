В Беларуси запретили установку мемориальной доски в честь УПА

Брестские власти в Беларуси запретили установку мемориальной доски, посвященной созданию первой сотни Украинской повстанческой армии в селе Дивин Кобринского района.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк.

«Произведения монументального искусства предназначены для увековечения памяти важных исторических и общественных событий, знаменательных дат мировой и отечественной истории и культуры, известных государственных, политических, общественных, военных деятелей, народных героев. Однако создание УПА не соответствует этим критериям», - заявил С.Панасюк.

По его словам, в облисполкоме считают нецелесообразным установление мемориальной доски, посвященной этому событию. А в случае несогласия с таким отказом предлагают обжаловать его в Министерстве культуры Беларуси.

Накануне 70-й годовщины создания УПА президент Благотворительного фонда «Украина-Русь» Ростислав Новоженец обратился к Президенту Беларуси Александру Лукашенко за разрешением установить в окрестностях села Дивин Кобринского района Брестской области мемориальную доску УПА.

Справка УНИАН. Согласно исследованиям фонда, первая сотня УПА была создана в октябре 1942 года вблизи упомянутого села Дивин.