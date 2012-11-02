Москаль заявляет, что в Первомайске - снова столкновения

Об этом Г.Москаль, который находится на месте события, сообщил УНИАН по телефону.

Во время разговора с народным депутатом в телефон были слышны шум, гам и нецензурная лексика.

В свою очередь сотрудник УСО МВД Украины Иван Бабаев, который также находится в помещении, где работает ОИК № 132, опроверг информацию отдельных СМИ о том, что в город стягивают БТР и подразделения бойцов внутренних войск МВД Украины.

«Пока у меня такой информации нет», - сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ВО “Батькивщина”, бойцы спецподразделения милиции «Беркут» «вместе с каким-то штурмовым подразделением ворвались в помещение ОИК № 132 в Первомайске и похитили все протоколы из УИК. Помещение горсовета разгромлено».

Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, который занял, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала по данным ЦИК у А.Пешехонова был результат 1147 голосов, потом цифра изменилась на 1107).

Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время рассмотрения иска А.Пешехонова.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого прошлой ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Сегодня ОИК №132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.

Также сегодня Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу №132 в зале суда.

По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.