Москаль заявляет, что в Первомайске - снова столкновения
Народный депутат Украины Геннадий Москаль заявляет, что в помещении окружной избирательной комиссии №132 в Первомайске Николаевской области снова начались столкновения.
Об этом Г.Москаль, который находится на месте события, сообщил УНИАН по телефону.
Во время разговора с народным депутатом в телефон были слышны шум, гам и нецензурная лексика.
В свою очередь сотрудник УСО МВД Украины Иван Бабаев, который также находится в помещении, где работает ОИК № 132, опроверг информацию отдельных СМИ о том, что в город стягивают БТР и подразделения бойцов внутренних войск МВД Украины.
«Пока у меня такой информации нет», - сказал он.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба ВО “Батькивщина”, бойцы спецподразделения милиции «Беркут» «вместе с каким-то штурмовым подразделением ворвались в помещение ОИК № 132 в Первомайске и похитили все протоколы из УИК. Помещение горсовета разгромлено».
Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, который занял, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала по данным ЦИК у А.Пешехонова был результат 1147 голосов, потом цифра изменилась на 1107).
Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время рассмотрения иска А.Пешехонова.
В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого прошлой ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.
Сегодня ОИК №132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.
Также сегодня Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу №132 в зале суда.
По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.