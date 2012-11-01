Луценко уже посчитал, что оппозиция может выиграть президентские выборы

15:23, 01 ноября 2012
Политика
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Объединение усилий «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» гарантирует победу оппозиционного кандидата на выборах президента.

Луценко пророчит победу на выборах президента

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко считает, что объединение усилий Всеукраинского объединения "Батькивщина", партии «УДАР Виталия Кличко» и ВО "Свобода" гарантирует победу оппозиционного кандидата на президентских выборах в 2015 году.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ-Украина».

"Объединение усилий всех оппозиционных депутатов "Батькивщины", партии «УДАР» и "Свободы" — гарантированный путь к победе на президентских выборах 2015 года и следующих (допускаю, что досрочных) демократических парламентских выборах. Для этого нужно создать координационный совет оппозиции и предложить обществу единый план действий с единой командой его исполнителей. Должностей хватит всем политикам. Главное, чтобы хватило ответственности", - сказал Ю.Луценко.

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