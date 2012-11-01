Луценко уже посчитал, что оппозиция может выиграть президентские выборы

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко считает, что объединение усилий Всеукраинского объединения "Батькивщина", партии «УДАР Виталия Кличко» и ВО "Свобода" гарантирует победу оппозиционного кандидата на президентских выборах в 2015 году.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ-Украина».

"Объединение усилий всех оппозиционных депутатов "Батькивщины", партии «УДАР» и "Свободы" — гарантированный путь к победе на президентских выборах 2015 года и следующих (допускаю, что досрочных) демократических парламентских выборах. Для этого нужно создать координационный совет оппозиции и предложить обществу единый план действий с единой командой его исполнителей. Должностей хватит всем политикам. Главное, чтобы хватило ответственности", - сказал Ю.Луценко.