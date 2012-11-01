Луценко: Лучше уже иметь эту фальсифицированную Верховную Раду

08:46, 01 ноября 2012
Политика
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Экс-министр Юрий Луценко считает, что результаты выборов в Верховную Раду были во многом сфальсифицированы, однако призывает признать их ради будущих президентских гонок. 

Луценко призывает признать выборы

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко выступает за признание прошедших 28 октября выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» (№175 от 1 ноября с.г.).

"После политически мотивированного заключения Юлии Тимошенко избирательный процесс в Украине нельзя назвать конкурентным. После фактического уничтожения единственного независимого украинского телеканала ТВі, где звучал, в том числе, голос оппозиции, наши выборы перестали быть честными. После захвата ПР 90% мест в избиркомах всей страны выборы перестали быть прозрачными. Массовый подкуп и принуждение избирателей, которые привели к огромной разнице данных экзит-полов и протоколов мажоритарных округов, ставит крест на демократичности кампании", - сказал Ю.Луценко.

Вместе с тем он отметил, что выступает за признание новоизбранного парламента.

«Лучше иметь эту, во многом фальсифицированную Верховную Раду и превратить ее в плацдарм для демократических сил в 2015 году, чем отказаться от этого уродливого детища кукловодов ПР и тем самым завершить строительство авторитарного "архипелага Межигорье", которому будет окончательно наплевать на обязательства перед Европейским Союзом. Какими будут следующие выборы «без зонтика» европейского мониторинга — все прекрасно понимают", - подчеркнул экс-министр.

Ю.Луценко отметил, что на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и на предстоящей встрече с послами США и ЕС призывал и будет призывать к признанию этих выборов, оговаривая их несоответствие европейским демократическим стандартам.

В то же время он высказал мнение, что подписание Договора об ассоциации между Украиной и ЕС возможно только в случае политической амнистии Ю.Тимошенко и принятие пакета проевропейских системообразующих законов.

"Я бы на месте парламентской оппозиции в первоочередном порядке предложил бы объединение именно на такой платформе. Освобождение Юлии Тимошенко, закон о местном самоуправлении, о люстрации судей и представителей правоохранительных органов, чьи решения признаны Европейским судом нарушающими права человека, антикоррупционный закон о госзакупках и прочее дало бы Европе правильный сигнал о готовности Украины к ассоциации с ЕС — особенно в преддверии зависшего саммита Украина-ЕС", - подчеркнул бывший министр.

Комментируя возможное объединение в парламенте Партии регионов и Компартии, Ю.Луценко подчеркнул, что "такая победа предполагает продолжение присвоения окружением Виктора Януковича последних ресурсов страны — земли, газотранспортной системы, "Укрзализныци", портов и т"Партия регионов достаточно грамотно подогнала показания социологов под завышенный, но все же находящийся в рамках разумного план 30-процентного результата выборов по партийным спискам. Но существенная разница результатов всех экзит-полов и сдаваемых в ЦИК протоколов ясно говорит об искажении волеизъявления избирателей", -  сказал Луценко в интервью Коммерсант-Украина.

По его словам, под действием какой-то волшебной палочки результаты по количеству победивших мажоритарщиков от ПР выросли почти вдвое

"Это — не сигнал, это — сирена о наличии фальсификаций", - подчеркнул экс-министр.

"И все же я выступаю за признание новоизбранного парламента. Лучше иметь эту, во многом фальсифицированную Верховную раду и превратить ее в плацдарм для демократических сил в 2015 году, чем отказаться от этого уродливого детища кукловодов ПР и тем самым завершить строительство авторитарного "архипелага Межигорье", которому будет окончательно наплевать на обязательства перед Европейским союзом", - добавил он.. д. Успех метода одноразовой предвыборной подачки для скупки голосов приведет к дальнейшему сокращению социальных программ. "Земляческий" принцип голосования, навязываемый технологами ПР, усилит антиукраинскую политику раскола страны и демонтаж ее государственности. Все это максимально обострит президентскую кампанию 2015 года, когда страна и оппозиция получат шанс изменить не только зажравшуюся верхушку власти, но и губительную политико-экономическую систему".
Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года до 31 августа 2012 года содержался в Лукьяновском СИЗО.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный вред) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В настоящее время он отбывает наказание в Менской исправительной колонии.

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