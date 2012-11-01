Луценко: Лучше уже иметь эту фальсифицированную Верховную Раду

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко выступает за признание прошедших 28 октября выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» (№175 от 1 ноября с.г.).

"После политически мотивированного заключения Юлии Тимошенко избирательный процесс в Украине нельзя назвать конкурентным. После фактического уничтожения единственного независимого украинского телеканала ТВі, где звучал, в том числе, голос оппозиции, наши выборы перестали быть честными. После захвата ПР 90% мест в избиркомах всей страны выборы перестали быть прозрачными. Массовый подкуп и принуждение избирателей, которые привели к огромной разнице данных экзит-полов и протоколов мажоритарных округов, ставит крест на демократичности кампании", - сказал Ю.Луценко.

Вместе с тем он отметил, что выступает за признание новоизбранного парламента.

«Лучше иметь эту, во многом фальсифицированную Верховную Раду и превратить ее в плацдарм для демократических сил в 2015 году, чем отказаться от этого уродливого детища кукловодов ПР и тем самым завершить строительство авторитарного "архипелага Межигорье", которому будет окончательно наплевать на обязательства перед Европейским Союзом. Какими будут следующие выборы «без зонтика» европейского мониторинга — все прекрасно понимают", - подчеркнул экс-министр.

Ю.Луценко отметил, что на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и на предстоящей встрече с послами США и ЕС призывал и будет призывать к признанию этих выборов, оговаривая их несоответствие европейским демократическим стандартам.

В то же время он высказал мнение, что подписание Договора об ассоциации между Украиной и ЕС возможно только в случае политической амнистии Ю.Тимошенко и принятие пакета проевропейских системообразующих законов.

"Я бы на месте парламентской оппозиции в первоочередном порядке предложил бы объединение именно на такой платформе. Освобождение Юлии Тимошенко, закон о местном самоуправлении, о люстрации судей и представителей правоохранительных органов, чьи решения признаны Европейским судом нарушающими права человека, антикоррупционный закон о госзакупках и прочее дало бы Европе правильный сигнал о готовности Украины к ассоциации с ЕС — особенно в преддверии зависшего саммита Украина-ЕС", - подчеркнул бывший министр.

Комментируя возможное объединение в парламенте Партии регионов и Компартии, Ю.Луценко подчеркнул, что "такая победа предполагает продолжение присвоения окружением Виктора Януковича последних ресурсов страны — земли, газотранспортной системы, "Укрзализныци", портов и т"Партия регионов достаточно грамотно подогнала показания социологов под завышенный, но все же находящийся в рамках разумного план 30-процентного результата выборов по партийным спискам. Но существенная разница результатов всех экзит-полов и сдаваемых в ЦИК протоколов ясно говорит об искажении волеизъявления избирателей", - сказал Луценко в интервью Коммерсант-Украина.

По его словам, под действием какой-то волшебной палочки результаты по количеству победивших мажоритарщиков от ПР выросли почти вдвое

"Это — не сигнал, это — сирена о наличии фальсификаций", - подчеркнул экс-министр.

"И все же я выступаю за признание новоизбранного парламента. Лучше иметь эту, во многом фальсифицированную Верховную раду и превратить ее в плацдарм для демократических сил в 2015 году, чем отказаться от этого уродливого детища кукловодов ПР и тем самым завершить строительство авторитарного "архипелага Межигорье", которому будет окончательно наплевать на обязательства перед Европейским союзом", - добавил он.. д. Успех метода одноразовой предвыборной подачки для скупки голосов приведет к дальнейшему сокращению социальных программ. "Земляческий" принцип голосования, навязываемый технологами ПР, усилит антиукраинскую политику раскола страны и демонтаж ее государственности. Все это максимально обострит президентскую кампанию 2015 года, когда страна и оппозиция получат шанс изменить не только зажравшуюся верхушку власти, но и губительную политико-экономическую систему".

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года до 31 августа 2012 года содержался в Лукьяновском СИЗО.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный вред) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В настоящее время он отбывает наказание в Менской исправительной колонии.