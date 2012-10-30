Тягнибок обещает членам избиркома пикеты под квартирами

Об этом он заявил у здания, где заседает окружком.

Перед этим Тягнибок зашел на заседание ОИК, где заявил членам комиссии, что они будут сидеть за фальсификации, а "Свобода" будет пикетировать их квартиры.

"Вам еще жить в этом городе", - сказал он.

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"На комиссии в Деснянском районе сейчас сцапали тех фальсификаторов. Они должны знать, что если они думают, что их действия будут безнаказанными, то они глубоко ошибаются. На Троещине уже пришли следователи, и один член комиссии скрылась в туалете, один из окна где-то бежал", - цитирует Украинская правда.

"У "Свободы" будет около 40 депутатов. Мы проконтролируем, чтобы те дела были доведены до завершения. И они все будут сидеть", - подчеркнул Тягнибок.

На замечание о том, что его слова "Вам еще жить в этом городе" фактически могут быть расценены как угрозы, лидер партии ответил: "Меня не интересует, как они расценят... Мы будем проводить публичные пикеты их квартир, чтобы все люди знали, что в этих квартирах живут фальсификаторы. Я их предупредил, что им жить в этом городе".

"Завтра мы начинаем пикеты "Эпицентра", и мы будем сообщать людям, чтобы они знали, что они покупают товары в жуликов, бандитов и фальсификаторов выборов", - добавил лидер ВО "Свобода".