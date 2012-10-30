Свобода требует пересчета голосов в Донецкой области

ВО «Свобода» требует полного пересчета голосов в присутствии наблюдателей и членов окружных избирательных комиссий в округах Донецка №№ 41, 42, 43, 44 и Донецкой области №№ 51, 52, 53, 56, 59, 61, где состоялся массовый вброс бюллетеней и переписывание протоколов в пользу Партии регионов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

«Наши наблюдатели обнаружили при подсчетах голосов около 40% подброшенных бюллетеней. Так, на избирательном участке № 141601, где зарегистрировано 2 тыс. 84 избирателя, в начале подсчета голосов, когда проголосовали приблизительно 800 избирателей, выключили свет. Впоследствии подсчет показал 1 тыс. 500 бюллетеней. То есть явка была искусственно увеличена практически вдвое. В округах Донецка, в частности, 44-м округе, на уровне окружных комиссий продолжается тотальное переписывание протоколов в пользу Партии регионов. Оппозиционных представителей в ОИК не пускают. Мы требуем полного пересчета голосов в присутствии оппозиционных наблюдателей и членов комиссий», – заявил руководитель избирательного штаба донецкой «Свободы» Юрий Ноевый.

В Мариуполе члены участковых комиссий и наблюдатели от оппозиционных сил сообщают, что на их участках за ВО «Свобода» голосовали сотни избирателей, а в протоколах голосов за «Свободу» практически нет. Кроме того, на участке № 142282 в Мариуполе задолго до окончания голосования на столе у секретаря комиссии наблюдатель обнаружил подписанные протоколы.

В Луганске в окружной избирательной комиссии № 104 после "уточнения" протоколов голосования в ВО "Свобода" исчезли голоса – этот факт зафиксирован, в частности, на участке № 40195. Направлен протокол на пересчет, говорится в сообщении.