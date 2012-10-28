В Броварах у ОИК № 97 координатору «Наступа» разбили камеру (видео)

В Броварах, возле помещения окружной избирательной комиссии №97, на координатора «Наступу», журналиста Андрея Качора набросился неизвестный и разбил камеру.

Об этом УНИАН сообщили в «Общественной защите Киевщины».

Как говорится в сообщении, «сегодня около 17:00 к помещению окружной избирательной комиссии №97 по заказу информационного куратора броварской власти, члена ОИК Александра Грицая приехали журналисты провластного «Первого национального». Таким образом А.Грицай пытался хотя бы как-то «замять» тот беспредел, который происходил в ОИК утром. Однако именно в тот момент, когда секретарь комиссии Максим Сиданич давал комментарий на камеру «Первого национального» и говорил, что ситуация в Броварах даже спокойнее, чем они ожидали, на координатора «Наступа», журналиста Андрея Качера набросился неизвестный и разбил камеру».

«Общественная защита Киевщины» приводит видео инцидента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.30 в ОИК №97, что в городе Бровары Киевской области, вошла организованная группа молодых людей спортивного телосложения, которые заблокировали доступ в отдельные рабочие помещения ОИК и стали мешать работе членов комиссии. Между ними возникло столкновение, в котором пострадал сотрудник ОИК.

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По словам наблюдателей, представители правоохранительных органов, которые прибыли на территорию избирательного округа, «никак не реагировали".

В то же время позже в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины Киевской области опровергли информацию СМИ о том, что в помещение ОИК ворвались крепкие молодые люди в спортивных костюмах и избили сотрудника комиссии.

Как отметили в ОСО, в милицию не поступало официальных заявлений по поводу избиения сотрудника окружной избирательной комиссии № 97 в Броварах Сергея Щербакова.