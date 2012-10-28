В Измаиле милиция задержала 4 автобуса со 150 «агитаторами»

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

По данным пресс-службы Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины, колонна автобусов с молодыми людьми была обнаружена представителем одного из кандидатов-мажоритарщиков по Измаильскому округу №143 возле одного из избирательных участков в центральной части города.

Сообщение о «мигрирующей» колонне автобусов с молодчиками, возможно готовящихся устроить «карусели», было направлено в дежурную часть Измаильского ГОВД, после чего группа сотрудников милиции сопроводила автобусы к зданию милиции и разместила на штрафплощадку. Что касается молодых людей, то им было предложено покинуть автобусы и направиться для опроса в здание ГОВД.

В ходе выяснения обстоятельств, большинство из опрошенных сообщили, что их якобы направляли «на агитацию» на избирательные участках, за что им обещали заплатить по 150 грн.

Руководство Измаильского ГОВД после 18.00 намерено распространить официальную информацию о данном факте.