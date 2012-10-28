Во Львове на четырех участках «выбыли» «Свободу»

Как сообщили УНИАН в отделе ведения Государственного реестра избирателей Лычаковской райадминистрации Львова, информация об испорченных таким образом бюллетенях поступила с трех избирательных участков, которые размещаются в Лычаковском районе города Львова и с одного избирательного участка в городе Винники, который территориально относится к Лычаковскому району города Львова.

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По информации наблюдателей, на указанных четырех избирательных участках испорчено около 4 тысяч бюллетеней.

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В комментарии агентству УНИАН секретарь окружной избирательной комиссии избирательного округа №115 (включает Сыховский район и часть Лычаковского района Львова) Иван Бевз сообщил, что „бюллетени, в которых был ошибочно проставлен штамп „выбыла”, уже заменяются”.