На Волыни избирателям предлагают приходить после полудня

В Волынской области через полтора часа после начала голосования избиратели не могут реализовать свое право выбора на участке, где напротив ВО "Свобода" в избирательных бюллетенях был проставлен штамп "выбыла". Это избирательный участок № 070858 в селе Новая Выжва Старовыжевского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

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По информации заместителя председателя Старовыжевской районной организации ВО "Свобода" Анатолия Лавренюка, председатель названной участковой избирательной комиссии Оксана Каменская, которая представляет Партию регионов, 26 октября на всех избирательных бюллетенях напротив ВО "Свобода" проставила штамп "выбыла". "Я услышала, что "Свобода" выбыла, потому и проставила штампы", - объяснила свои действия О.Каменская.

После соответствующего реагирования представителей ВО "Свобода" и обращений в правоохранительные органы испорченные бюллетени обещали заменить. Однако до сих пор это не сделано. На участке до сих пор ожидают, пока сюда подвезут обещанные чистые бюллетени из ОИК. По информации из участка, это обещали сделать до 10:00. С этого времени на участке и собираются приступить к голосованию.

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Однако, по информации из участка, члены ОИК № 070858 сомневаются, что до 10:00 чистые бюллетени сюда подвезут. Они ориентируют избирателей, чтобы приходили голосовать после 12:00. Именно тогда, мол, они, возможно, и будут иметь возможность получить бюллетени, не выстаивая в очередях.

Избирательный участок № 070858 в селе Новая Выжва Старовыжевского района Волыни насчитывает 408 избирателей.