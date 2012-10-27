УДАР: Директорам школ угрожают увольнением, если ПР не выиграет

19:16, 27 октября 2012
Политика
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На последнем совещании, которое на днях состоялось у заместителя городского головы Днепродзержинска, директорам школ города поставили задачу, чтобы на их избирательных участках победу любыми путями одержала партия власти.

От директоров требуют

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники УДАР-Днепропетровск.

По сообщению источника УДАРа, в случае проигрыша ПР руководители учебных заведений будут уволены с занимаемых должностей.

«В городе Днепродзержинске идет прессинг на директоров учебных заведений. Я работаю директором школы более 20 лет, такого я еще не видел. На оперативке у заместителя городского головы, всем директорам было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию без дат, и объявлено, что если в учебном заведении, где размещены избирательные участки, не победит Партия регионов и кандидата от Партии регионов, на этих заявлениях поставят даты. Этот результат будет считаться неудовлетворительной работой директора учебного заведения», - сообщил источник.

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«Причем здесь мы? Как мы можем на это повлиять? Нашей задачей является осуществление образовательного процесса для реализации государственных образовательных программ, а не влияние на политические процессы страны», - справедливо возмущается источник.

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