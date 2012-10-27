УДАР: Директорам школ угрожают увольнением, если ПР не выиграет

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники УДАР-Днепропетровск.

По сообщению источника УДАРа, в случае проигрыша ПР руководители учебных заведений будут уволены с занимаемых должностей.

«В городе Днепродзержинске идет прессинг на директоров учебных заведений. Я работаю директором школы более 20 лет, такого я еще не видел. На оперативке у заместителя городского головы, всем директорам было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию без дат, и объявлено, что если в учебном заведении, где размещены избирательные участки, не победит Партия регионов и кандидата от Партии регионов, на этих заявлениях поставят даты. Этот результат будет считаться неудовлетворительной работой директора учебного заведения», - сообщил источник.

На тему: ОПОРА: На Волыни членов УИК от ПР инструктируют, как фальсифицировать выборы

«Причем здесь мы? Как мы можем на это повлиять? Нашей задачей является осуществление образовательного процесса для реализации государственных образовательных программ, а не влияние на политические процессы страны», - справедливо возмущается источник.