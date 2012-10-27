ОПОРА: На Волыни членов УИК от ПР инструктируют, как фальсифицировать выборы
В Луцке Гражданская сеть ОПОРА обнародовала аудиозапись, на которой якобы зафиксирован инструктаж членов участковых избирательных комиссий от Партии регионов, как следует фальсифицировать выборы.
В Луцке Гражданская сеть ОПОРА обнародовала аудиозаписи якобы инструктажа членов участковых избирательных комиссий от Партии регионов в поселке Турийск, при которых якобы инструктор Партии регионов Олег Владимирович и депутат Партии регионов в Волынском облсовете призвали членов УИК к фальсификации результатов выборов.
Об этом сообщает Тиждень.ua
Так, инструктор Олег Владимирович, будто бы представляющий ПР, объяснил членам УИК как вести себя с неугодными наблюдателями, а также как нужно считать бюллетени в пользу Партии регионов.
«Если наблюдатель или даже народный депутат, к вам приедет, начинает качать свои права и угрожать вам какой-то ответственностью - вы можете большинством принять решение об удалении из зала этого лица, потому что она мешает вам работать. Большинство проголосовало - и милиционер должен это лицо вывести. Нам задают вопрос: а если милиционер не захочет? Звоните Юрию Максимовичу (руководитель Турийской районной организации Партии регионов), он звонит Александру Башкаленко (председатель Волынской областной организации ПР и первый заместитель председателя Волынской ОГА) и за две минуты милиционер будет выполнять решения», - пояснил инструктор членам УИК.
Затем инструктор рассказал членам УИК о методике фальсификации волеизъявления граждан.
«Берете избирательный бюллетень. Смотрите: номер двадцать. Положили в стопочку Партии регионов. Снова берете бюллетень: номер двадцать. Кладете в стопочку Партии регионов. Третий бюллетень - номер двадцать. В Партию регионов. Четвертый бюллетень: номер девятнадцать. Положили в стопочку за номер двадцать. Может человек физически ошибиться? Может! Закон не предусматривает ответственности. За техническую ошибку никто никакой ответственности не несет».
Лицо, на аудиозаписи представленное как депутат Волынского облсовета от ПР Андрей Мельник, рассказало членам УИК: «Вы должны осознать одно: ваши действия являются правомерны. Вы принимаете решение коллегиально. Ответственности члена комиссии нет. Есть лишь коллегиальная ответственность комиссии. Поэтому вы должны отстоять решения участковой комиссии».