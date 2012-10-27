ОПОРА: На Волыни членов УИК от ПР инструктируют, как фальсифицировать выборы

В Луцке Гражданская сеть ОПОРА обнародовала аудиозаписи якобы инструктажа членов участковых избирательных комиссий от Партии регионов в поселке Турийск, при которых якобы инструктор Партии регионов Олег Владимирович и депутат Партии регионов в Волынском облсовете призвали членов УИК к фальсификации результатов выборов.

Об этом сообщает Тиждень.ua

Так, инструктор Олег Владимирович, будто бы представляющий ПР, объяснил членам УИК как вести себя с неугодными наблюдателями, а также как нужно считать бюллетени в пользу Партии регионов.

«Если наблюдатель или даже народный депутат, к вам приедет, начинает качать свои права и угрожать вам какой-то ответственностью - вы можете большинством принять решение об удалении из зала этого лица, потому что она мешает вам работать. Большинство проголосовало - и милиционер должен это лицо вывести. Нам задают вопрос: а если милиционер не захочет? Звоните Юрию Максимовичу (руководитель Турийской районной организации Партии регионов), он звонит Александру Башкаленко (председатель Волынской областной организации ПР и первый заместитель председателя Волынской ОГА) и за две минуты милиционер будет выполнять решения», - пояснил инструктор членам УИК.

Затем инструктор рассказал членам УИК о методике фальсификации волеизъявления граждан.

«Берете избирательный бюллетень. Смотрите: номер двадцать. Положили в стопочку Партии регионов. Снова берете бюллетень: номер двадцать. Кладете в стопочку Партии регионов. Третий бюллетень - номер двадцать. В Партию регионов. Четвертый бюллетень: номер девятнадцать. Положили в стопочку за номер двадцать. Может человек физически ошибиться? Может! Закон не предусматривает ответственности. За техническую ошибку никто никакой ответственности не несет».

Лицо, на аудиозаписи представленное ​​как депутат Волынского облсовета от ПР Андрей Мельник, рассказало членам УИК: «Вы должны осознать одно: ваши действия являются правомерны. Вы принимаете решение коллегиально. Ответственности члена комиссии нет. Есть лишь коллегиальная ответственность комиссии. Поэтому вы должны отстоять решения участковой комиссии».