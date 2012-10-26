КПУ заявляет, что их сайт подвергся ddos-атаке

Об этом говорится в сообщении Центрального избирательного штаба КПУ, обнародованном в пятницу, 26 октября.

«Начиная с нуля часов 26 октября на официальный сайт Компартии Украины продолжаются массированные ddos-атаки», говорится в сообщении Центрального избирательного штаба КПУ.

В сообщении подчеркивается, «что анализ характера и способов блокировки работы сайта КПУ, позволяет сделать вывод, что в данной атаке, в том числе, задействованы компьютерные системы, дислоцированные в государственных административных зданиях и помещениях, используемых провластными партиями и кандидатами под свои избирательные штабы».

«Это в полной мере относится и к неонацистской партии "Свобода", представители которой есть олицетворением власти в ряде западных областей Украины», - говорится в сообщении.

Компартия Украины, Центральный избирательный штаб КПУ обращается ко всем гражданам нашей страны с призывом, «несмотря на все провокации, на административное и психологическое давление, на угрозы чиновников и хозяев предприятий, прийти на избирательные участки и проголосовать так, чтобы освободить Украину от олигархическо-неонацистской оккупации, как это сделали 28 октября 1944 года наши отцы и деды, освободив родную землю от немецко-фашистских оккупантов».