Путин заманивает соотечественников за рубежом обратно в Россию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в приветствии В.Путина участникам четвёртого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге.

«Ценим ваш вклад в сохранение русского языка и культуры, в продвижение духовных ценностей, которые мы с вами разделяем, стремление распространять в мире объективную информацию о современной России, её истории, достижениях в образовании, науке и технике. В России всегда помнят о соотечественниках, знают о волнующих вас проблемах. Поддержка российской зарубежной диаспоры – одно из важнейших направлений политики нашего государства», - заявил В.Путин.

По его словам, большую роль должны играть всемирный и местные координационные советы соотечественников, которым власти РФ оказывают помощь, в том числе финансовую.

Он отметил, что Россия понимает важность дальнейшего расширения сети российских центров науки и культуры за рубежом. В планах – открытие новых консульских учреждений в странах и регионах компактного проживания русскоговорящей диаспоры, прежде всего в СНГ, подчеркнул В.Путин.

Он сообщил, что на поддержку соотечественников выделены значительные бюджетные средства.

Кроме этого, Президент РФ отметил что в следующем году вступит в силу обновлённая госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Она подготовлена с учётом опыта предыдущей программы, которой воспользовались около 100 тысяч человек.

«Помощь в переезде на Родину будет обеспечена тем, кто хочет работать, получить образование в России, планирует заниматься предпринимательством, а также лицам, имеющим особые заслуги в области науки, техники или культуры, обладающим уникальными управленческими знаниями», - сказал он.

В.Путин подчеркнул, что ключевой задачей является сохранение этнокультурной самобытности, укрепление позиций русского языка в зарубежных странах, особенно на постсоветском пространстве. На это нацелена федеральная программа «Русский язык» на 2011–2015 годы. Готовится проект концепции «Русская школа за рубежом». Фонд «Русский мир» расширяет финансовую поддержку (в виде грантов) русских образовательных программ. Кроме этого, правительству дано поручение увеличить квоты приёма соотечественников в российские вузы и учреждения профессионального образования за счёт ассигнований федерального бюджета.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел России считают, что в Украине проживают 8 млн российских соотечественников.