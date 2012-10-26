В сейфе избирательной комиссии нашли фальшивые медсправки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции Житомирской области, в участковой избирательной комиссии № 181360 города Житомира представители Объединенной оппозиции обнаружили несколько десятков заявлений, о внесении в предварительный список избирателей, которые будут голосовать на дому.

"К заявлениям были приложены медицинские справки, которые обосновывали необходимость голосования на дому. Все заявления и справки были написаны одним почерком. В медицинских справках указана одна и та же причина включения избирателей в специальный список: «Имеет хронические заболевания и ограничен в передвижении»", - отмечает пресс-служба.

Как отмечают в штабе Объединенной оппозиции, самым интересным является то, что медицинские справки пронумерованы по порядку и написаны одним почерком, несмотря на то, что подписаны разными врачами.

Эту информацию УНИАН также подтвердили в прокуратуре Житомира.