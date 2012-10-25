Юристы ЦИК опровергают обвинение «Батькивщины»

Об этом УНИАН сообщили в юридическом управлении Секретариата ЦИК.

«Иска в Киевский апелляционный суд по факту якобы переданных лишних бюллетеней нет. Истцы признали свою ошибку, потому что в действительности ЦИК передает избирательные бюллетени избиркомам только в том количестве, которое предусмотрено законом, то есть с учетом резерва в 0,5% от количества избирателей, включенных в списки для голосования», - сказал представитель юридического управления.

В то же время юрист сообщил, что в последнее время субъекты избирательного процесса обращаются в суды для обжалования некоторых постановлений Центральной избирательной комиссии. "Однако пока нет никаких жалоб на действия отдельных членов комиссии", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября пресс-центр Киевского регионального штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» сообщил, что «Батькивщина» подготовила иск в Киевский апелляционный суд с требованием обязать Центральную избирательную комиссию уничтожить лишние избирательные бюллетени, переданные для голосования в одномандатном избирательном округе №212 (Киев, Дарницкий район) по партийным спискам.

«Во время приема бюллетеней наблюдатели от «Батькивщины» заинтересовались слишком толстыми пачками привезенной продукции, которые были подготовлены для отдельных избирательных участков», - сказал народный депутат Украины, руководитель Киевского избирательного штаба «Батькивщина» Юрий Одарченко.