Оппозиционер: на выборах власть будет широко использовать «косынку»

В мажоритарном округе будет собрана информация о лицах, которые не смогут, или систематически не участвуют в голосовании, а за них будут голосовать другие лица, бюллетени которым выдавать заинтересованные члены участковых комиссий.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Владимир Бондаренко.

«Новейшая технология заключается в том, что надо провластным кандидатам получить полную информацию кто не придет на выборы, кто где-то не присутствует в этой местности, куда уехал, сдал свою квартиру, кто подотчетен милиции, то есть спецкатегория, тогда собрав этих людей, а также через ЖЭКи, через милицию, провластный кандидат будет иметь полную информацию кто не придет. Тогда осуществляется так называемая «косыночка» - на участок приезжает микроавтобус, со своими паспортами люди заходят, подходят к своим членам комиссии, в которых отмечено кого не будет, и за них получают бюллетени, и за них будут голосовать. Поэтому я прошу всех наблюдателей добиться, чтобы за каждым столом сидел не представитель только одной политической силы, а двое как минимум, чтобы они следили друг за другом, тогда будет хоть какая-то гарантия », - предостерег Бондаренко.