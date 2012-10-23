Эксперты: на руках украинцев миллионы единиц нелегального оружия

Украинцы массово вооружаются в обход закона, поскольку огнестрельное оружие, которое выдают только силовикам, для большинства украинцев недоступно, а травматику (стреляет резиновыми пулями) тоже легально получить непросто — такими пистолетами могут владеть только правоохранители, нардепы, судьи, прокуроры и журналисты, пишет "Сегодня".

Число желающих вооружиться увеличивается с каждым днем, заявил глава наблюдательного совета украинской Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

«По нашим данным, сейчас около 2 миллионов единиц оружия (газовые, травматические пистолеты, охотничьи ружья и карабины) — в легальном обороте, и около 3,5 млн — в нелегальном. Самое популярное оружие после охотничьего — травматика, стоимостью от 3 до 5,5 тыс. грн за «ствол», - говорит Учайкин.

Его слова подтверждают также сами продавцы оружия «ЧП с травматикой происходят через день, а потом оказывается, что у стрелка либо нет разрешения на оружие, либо оно липовое. Есть и другой метод обойти закон — получить нужную ксиву».

В МВД число вооруженных украинцев считают преувеличенным. «В стране легально владеют оружием около 640 тыс. граждан, из них травматикой — 130—140 тыс. человек, — сказал нам спикер МВД Владимир Полищук. — Что касается миллионов единиц нелегального оружия — эти цифры явно преувеличены. Возможно, заявляя об этом, кто-то хочет легализации для огнестрельного».