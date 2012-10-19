Объединенная оппозиция на выборы застолбила Софийскую площадь
09:06, 19 октября 2012Политика
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Штаб Объединенной оппозиции во время выборов будет работать на Софийской площади в Киеве.
На Софийской площади будет штаб
Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».
В пятницу, 26 октября, в последний день предвыборной агитации на Софийской площади столицы состоится митинг Объединенной оппозиции «Батькивщина» «Голосуй за себя, голосуй за Украину!».
Начало митинга в 18.00.
В воскресенье, 28 октября, на Софийской площади будет работать штаб Объединенной оппозиции «Родина».
Соответствующая заявка была подана в КГГА 9 октября в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе и добавили, что о графике работы пресс-центра будет сообщено дополнительно.
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