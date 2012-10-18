Наблюдатели видят, что градус использования админресурса резко вырос

Миссия международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO отмечает увеличение случаев использования административного ресурса в ходе избирательной компании в Украине в последние дни перед голосованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель миссии Олег Верник сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

«Что действительно нас волнует, это все-таки, что в последнюю неделю значительно повысился градус использования админресурса», - отметил он.

По словам О.Верника, основная масса нарушений исходит от кандидатов-мажоритарщиков.

Как подчеркнрул наблюдатель, те из них, кто «реально борется за победу, являются представителями олигархических промышленных групп». «Они, соответственно, вряд ли могут чисто, прозрачно представлять собственно партийные бренды, которые они взяли в лизинг, в аренду на время предвыборной кампании», - считает он.

При этом О.Верник отметил: «Пока мы не можем констатировать, что общее увеличение нарушений приводит нас к окончательному выводу о нелегитимности этих выборов».