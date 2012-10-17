ЦИК объявила кандидату предупреждение за клевету

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК на основании решений Луганского окружного административного суда и Донецкого апелляционного административного суда.

В частности, суд признал нарушениям осуществления кандидатом И.Беркутом агитации с помощью распространения сведений, которые, в соответствии с судебными решениями, имели заведомо недостоверный и клеветнический характер.

"Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлены предусмотренные законом основания для объявления кандидату в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 106 И.Беркуту предупреждения за нарушение установленных законом ограничений относительно проведения предвыборной агитации с последующим его обнародованием в общегосударственных средствах массовой информации и на официальном веб-сайте ЦИК", - говорится в решении Центризбиркома.

Объявление предупреждения кандидату в народные депутаты, согласно закону о выборах, не приводит к исключению его из предвыборной борьбы, даже при условии, что таких предупреждений будет несколько.