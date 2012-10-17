Кинах: все мы знаем, что ОПОРА финансируется из-за границы

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Мы все хорошо знаем, что общественная организация «Опора» финансируется из-за рубежа», - сказал А.Кинах. Он считает, что активисты этой организации специально создают базу данных для того, чтобы вызвать сомнения в легитимности парламентских выборов.

«Вместе с тем большинство общественных организаций сделали хорошую работу, и мы открыты к диалогу с ними», - отметил депутат.

По теме: Наблюдатели "Опоры" обещают посчитать каждого избирателя

На вопрос, имеет ли Партия регионов свои «карманные» общественные объединения, он ответил, что ПР против существования любых «карманных» общественных организаций, потому что это нарушает саму суть их работы.

«Мы таких объединений не создавали, не имеем и создавать не будем. Но будем сотрудничать с теми организациями, которые есть и которые реально представляют мнение народа», - сказал А.Кинах.