Безсмертный: «УДАР» дает очень плохой сигнал для мирового сообщества

Об этом заявил экс-посол Украины Республике Беларусь Роман Безсмертный, комментируя заявление о снятии части кандидатов от партии «УДАР» в пользу кандидатов-мажоритарщиков от Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«В данном случае партиям нужно быть очень осторожными, так как имеем дело с сегментом так называемого корпоративного права, когда организация принимает решение за человека», - подчеркнул Роман Бессмертный. Он напомнил, что партии диктовали лицам их действия в двух корпоративных правовых моделях - в фашистской Италии и нацистской Германии.

«Только гражданин в праве решать - или баллотироваться ему, или сниматься с выборов», - убежден политик. По его мнению, партия является институтом, который организует процесс подбора кадров, подготовку и проведение всех процедур, но не она принимает решение о выдвижении или снятии кандидатов. «Сам человек принимает решение об участии в выборах, - убежден Роман Безсмертный. - Соответственно, решение партии о снятии кандидатов является таким же неправовым, как и в свое время неправовым было решение о применении императивного мандата, которое давало партиям возможность применять организационные санкции в отношении депутатов».

«Я бы рекомендовал тем, кто принимает подобные решения, задуматься, что это очень плохой сигнал для мирового сообщества в части соблюдения политических прав граждан, - заявил политик. - Надо быть очень осторожными с такими действиями, потому что они напоминают о неприятных фрагментах истории Европы».

Также Роман Безсмертный обратил внимание на то, что «ударовцы» провоцируют на такие же неправовые действия своих коллег из объединенной оппозиции.

«Существует еще и проблема статусности лиц, которых предлагают снять, - считает политик. - Известным политикам, экономистам, профессионалам в своем деле предлагается сняться в пользу людей, которые еще по большому счету о себе никак не заявили в политике».

Роман Безсмертный уверен, что снятие кандидатов с выборов будет выглядеть как предательство людей и те, кто сделают такой шаг, проиграют, так как избиратели воспримут это отрицательно. «Не представляю смиренного снятия по мановению партийного дирижера, скажем, Сергея Терехина или Ксении Ляпиной, у которых есть опыт, авторитет и большие законодательные наработки», - сказал политик.