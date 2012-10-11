Возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

В частности, по данным прокуратуры, дело возбуждено в отношении неработающей жительницы Стаханова, которая, действуя в интересах кандидатов в народные депутаты Украины Шахова С.В. (беспартийного самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №107) и члена его команды Фурмана Ю.А. (самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №106), и препятствуя свободному волеизъявлению граждан, осуществляла подкуп избирателей.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.