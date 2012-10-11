Возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей
22:34, 11 октября 2012Политика
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Прокуратура г. Стаханова Луганской области 11 октября возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 157 УПК Украины в отношении жительницы этого города, которая подозревается в подкупе избирателей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
В частности, по данным прокуратуры, дело возбуждено в отношении неработающей жительницы Стаханова, которая, действуя в интересах кандидатов в народные депутаты Украины Шахова С.В. (беспартийного самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №107) и члена его команды Фурмана Ю.А. (самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №106), и препятствуя свободному волеизъявлению граждан, осуществляла подкуп избирателей.
В настоящее время проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.
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