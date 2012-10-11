Сегодня киевский суд разрешил проводить митинги во время Евро-2012

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба ОО «Батькивщина», ссылаясь на соответствующее решение суда.

В частности, по данным пресс-центра, сегодня судом была рассмотрена жалоба на запрещение проведения во время Евро-2012 в Киеве массовых мероприятий возле НСК «Олимпийский», вынесенная Окружным админсудом Киева 11 июня 2012 года.

«В результате действия этого решения произошло несколько столкновений между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Так, напомнили в «Батькивщине, 12 июля сотрудники спецподразделения «Беркут» с 18.00 до 19.00 удерживали активистов палаточного городка, расположенного на Крещатике, препятствуя им выйти для проведения акции протеста. «Впоследствии, уже возле стадиона «Олимпийский», «беркутовцы» окружили кольцом оппозиционеров, которые следовали до НСК, и продержали их в осаде больше 2-х часов», - отмечается в сообщении.

Как прокомментировал сегодняшнее судебное решение руководитель Киевского штаба оппозиции, народный депутат Юрий Одарченко, «не прошло и полгода, как, рассмотрев апелляционную жалобу, суд пришел к выводу - ограничение в проведении мирных мероприятий является незаконным, а требования КГГА ничем не подтверждены. Лишь через 4 месяца судебная система признала: в Украине не действуют нормативные акты СССР, а синяки и оскорбления, сломанные флаги и разорванные баннеры – ошибка».

Как сообщалось, 11 июля Окружной админсуд Киева удовлетворил просьбу КГГА на запрещение проведения мирных мероприятий в период проведения Евро-2012. В своем обращении в суд КГГА отмечала, что проведение любых мирных мероприятий в это время приведет к массовым беспорядкам и может помешать охране порядка во время подготовки и проведения футбольных матчей. В своем решении суд ссылался на Постановление Президиума Верховного Совета СССР 1988 года.