Милиция обвиняет оппозицию в провокации

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Отдел связей с общественностью столичной милиции уже информировал, что 11 июня во второй половине дня представители некоторых политических сил и общественных организаций направили КГГА заявки о проведении массовых мероприятий на прилегающей территории к НСК «Олимпийский» непосредственно перед началом и во время проведения футбольного матча сборных команд Украины и Швеции в рамках Евро-2012.

В этот же день Киевский административный суд принял решение о запрещении проведения любых массовых мероприятий на прилегающей к НСК «Олимпийский» территории.

Вопреки запрету суда, организаторы все-таки попытались провести запланированные мероприятия. На углу улиц Шота Руставели и Рогнединской, на подступах к территории НСК «Олимпийский» участников массового мероприятия остановили правоохранители.

«При попытке ознакомить организаторов и около 15 человек с решением суда, последние отказались и пожелали этого непосредственно от представителей судебно-исполнительной службы», - отметили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что информация, распространенная некоторыми изданиями, что якобы работники «Беркута» совершили столкновение с митингующими, не отвечает действительности и имеет явно провокационный характер.

«Правоохранители не применяли к активистам ни физической силы, ни спецсредств и только в пределах своей компетенции и в рамках закона пытались исполнить решение суда и не допустить нарушений общественного порядка», - сказано в сообщении.

Вместе с этим в МВД напомнили, что решение суда обязательно для исполнения всеми гражданами.

Правоохранители в который раз обращаются к организаторам и участникам акции с призывом не нарушать действующее законодательство, заранее планировать свои мероприятия, уважать интересы других граждан Украины и зарубежных гостей, которые приехали в Киев на большой спортивный праздник.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в центре Киева с 18.00 до 22.00 городская организация партии «Батькивщина» планировала провести пикет в защиту демократии в Украине.

Акция должна была состояться возле Дворца спорта (ул. Эспланадная, 1), у домов №№ 28, 30, 32, 34/2 по улице Эспланадной и у домов №№ 2/34, 4, 3, 1 по ул. Саксаганского.

Позже столичная милиция сообщила, что суд запретил проведение любых массовых мероприятий на прилегающей к НСК «Олимпийский» территории.

Вечером председатель Киевской городской организации партии, народный депутат Юрий Одарченко заявил УНИАН, что работники правоохранительных органов не дали представителям оппозиции провести возле НСК «Олимпийский» акцию в защиту демократии.

По данным пресс-службы партии «Батькивщина», оппозиционеры вчера вечером несколько часов простояли в окружении спецподразделения милиции «Беркут» в центре столицы.

11 июня на стадионе проходил матч между сборными Украины и Швеции в рамках Евро-2012.