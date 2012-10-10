Международный эксперт советует Украине сменить Центризбирком

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил бывший председатель Избирательной комиссии Новой Зеландии Пол Гаррис.

"Налицо низкий уровень общественного доверия к ЦИК, налицо впечатление, что Центральная избирательная комиссия может быть под влиянием партий и партийных соображений. Мы убеждены, что повышение уровня доверия к компетентности ЦИК как среди общественности, так и среди политических сил и участников избирательного процесса должно быть главной целью. Например, Украина должна рассмотреть другие способы формирования состава ЦИК, балансируя между партийным представительством и уравновешивая его независимыми представителями, представителями гражданского общества", - сказал П.Гаррис.

Эксперт считает, что Центризбирком во время организации и проведения выборов в парламент "выполняет свои полномочия в соответствии с новым законом, компетентно и с соблюдением крайних сроков организации мероприятий".

В то же время П.Гаррис отметил необходимость увеличения ответственности Секретариата ЦИК "в решении ежедневных оперативных заданий".

"Центральная избирательная комиссия должна после парламентских выборов осуществить всеохватывающую и объективную техническую оценку проведения выборов. В частности, есть вопрос с формированием окружных и участковых избирательных комиссий", - отметил эксперт.

Кроме того, П.Гаррис считает необходимым ликвидировать законодательную норму о предоставлении права политическим партиям, которые выдвигают своих кандидатов лишь в одномандатных округах, вносить свои кандидатуры в состав окружных и участковых избирательных комиссий.

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"Одним из последствий тех процедур, которые ввел ЦИК, обилие замен в составе ОИК и УИК. Процедура формирования избирательных комиссий низшего уровня должна быть пересмотрена по результатам выборов 2012 года. В частности, партии, которые не подают кандидатов в общегосударственном многомандатном округе, не должны иметь права номинировать кандидатов в состав избирательных комиссий. Это они могут делать лишь в тех округах, в которых они выдвинули своих кандидатов в депутаты", - считает он.

По мнению эксперта, также необходимо сделать более жесткой процедуру замены членов комиссий. "Члены избирательных комиссий должны быть свободными от политического влияния, и их можно заменять лишь по очень серьезным причинам, которые должны быть выписаны в законе", - убежден П.Гаррис.