С начала избирательной кампании милиция возбудила 55 уголовных дел

Соответствующие данные были озвучены сегодня во время встречи министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко с официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью МВД, с начала избирательного процесса органами внутренних дел зарегистрировано 1723 сообщения. Из них о незаконной агитации - 559 (агитация в не определенных органами местного самоуправления местах), хулиганские проявления - 356 (повреждение палаток, конфликты между агитаторами и гражданами), выявление агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства (не содержат сведений об учреждении, которое осуществило печать, о тираже, о лицах, ответственных за выпуск) - 241.

По 142 лицам составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в суд для принятия решения. Судом наложены административные взыскания на 53 граждан. По признакам состава преступления милицией возбуждено 55 уголовных дел. 150 материалов направлено в органы прокуратуры для принятия решения. В среднем за сутки регистрируется до 80 заявлений и сообщений.

Однако, не исключают в МВД, с приближением дня голосования количество этих сообщений будет расти.

Как отметил В.Захарченко, предвыборная кампания набирает обороты, и нагрузка на органы внутренних дел, прежде всего в части обеспечения правопорядка и общественной безопасности, значительно усиливается. Он отметил, что все чаще в борьбе за улучшение своего имиджа между различными политическими партиями, общественными организациями, а также лицами, принимающими участие в предвыборном процессе, возникают конфликтные ситуации, которые сопровождаются правонарушениями. При этом, по словам министра, во время прекращения таких конфликтов правоохранители становятся заложниками ситуации, и, как правило, одна из сторон обвиняет милиционеров во вмешательстве в избирательный процесс. "Мы понимаем, что во многих случаях это является частью определенных технологий, направленных на дискредитацию правоохранительных органов и властных институтов вообще ... Милиция была и остается вне политики", - сказал министр.