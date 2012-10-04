Политологи: в Крыму нет необходимости в фальсификациях

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук.

“То, что Партия регионов будет доминировать, это не новость. Весь вопрос - почему она доминирует?” - сказал он. По словам А.Форманчука, это стало результатом того, что представители Партии регионов не только выписали стратегию развития Крыма, но и выполняют ее, что подтверждается поступлением 4 млдр грн субвенций в бюджет Крыма, чего не было за время автономии.

Он отметил, что крымчане видят реальные результаты работы нынешней крымской власти и тем самым объясняется доминирование Партии регионов в АРК. “Наверное, именно это и подвигло Объединенную оппозицию выдвинуть в Крыму невыразительных кандидатов. То есть заранее создается впечатление, что Объединенная оппозиция в Крыму согласилась с тем, что она проигрывает выборы”, - сказал А.Форманчук.

Еще один сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Олег Габриэлян отметил, что крымчане, к сожалению, не помнят “ни отремонтированных дорог, ни новых троллейбусов” от предыдущей власти, и этим можно объяснить непопулярность нынешней оппозиции в Крыму. По его словам, те представители оппозиции, которые могли бы конкурировать на мажоритарке в Крыму с представителями власти, попросту спрятались за партийным списком.

“Оппозиция просто для Крыма не нашла тех ключевых лозунгов, с которыми пришла бы к людям и показала проект будущего более мощный, чем у власти. Поэтому доминирование Партии регионов сложилось абсолютно объективно”, - сказал О.Габриэлян.

Со своей стороны директор Крымского краеведческого музея Андрей Мальгин отметил, что крымской власти нет необходимости прибегать к фальсификациям. “Я не знаю готовностей власти, но в принципе никакого смысла делать попытки каких-то подтасовок нет, поскольку Крым один из тех регионов, где действующая власть значительно поддерживается”, - сказал он. По словам А.Мальгина, все это говорит о том, что выборы в Крыму пройдут предсказуемо. “Крым останется верным себе”, - сказал он.

Отвечая на вопрос УНИАН, означает ли это, что на всех 10 округах в АРК можно ожидать победу представителей Партии регионов, А.Форманчук сказал: “Да, скорее всего, по всем 10 мажоритарным округам побеждает Партия регионов и по спискам они возьмут не менее 60 процентов, а может, даже и больше”.