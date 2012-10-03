Литвин предлагает оставить гомосексуализм узкому кругу избранных

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что парламент примет в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

В.Литвин отметил: «Я человек традиционный, человек консервативный, устоявшихся взглядов и позиций, и я считаю, что нам эти гламурные явления, какие мы имеем в обществе, когда стало возможным демонстрировать, в том числе нетрадиционные связи и отношения, нужно было бы оставить исключительно той узкой группе людей, которые этим живут, а не набрасывать на общество то, что приводит к развращению и аморальщине».

«Поэтому я думаю, что такое решение нужно принять, взвесив замечания и рекомендации научно-экспертного управления Верховной Рады», - подчеркнул В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

За данное решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и в Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Также предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

В соответствии с законопроектом, ввоз в Украину товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, гомосексуализм карается штрафом до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет с конфискацией товаров.

Те же действия относительно кино- и видеопродукции, которая пропагандирует гомосексуализм, караются штрафом до 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.