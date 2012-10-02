Генсек СЕ рад, что Украина избавилась от закона о "клевете"

12:47, 02 октября 2012
Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд приветствует решение Верховной Рады Украины отказаться от криминализации клеветы.

Ягланд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

“Я приветствую решение об отозвании проекта закона о криминализации клеветы Верховной Радой Украины. Клевета вызывает обоснованную обеспокоенность, однако уголовные санкции – неправильный ответ”, - заявил Генеральный секретарь Совета Европы.

Т.Ягланд призвал украинскую власть к диалогу с медиа-организациями и политическими силами с тем, чтобы найти гражданские средства, которые бы предоставляли адекватную защиту против клеветы без “неоправданного вмешательства в свободу высказывания”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, Верховная Рада Украины отозвала проект закона, который предусматривал возобновление уголовной ответственности за клевету до 5 лет ограничения свободы.

За это решение проголосовали 349 депутатов парламента.

Украинский парламент одобрил проект закона о криминализации клеветы 18 сентября, однако решил отказаться от этого решения после негативной реакции европейских и мировых демократий.

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