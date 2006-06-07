Часть ”Нашей Украины” ищет союза с Партией регионов

Часть фракции "Нашей Украины" затягивает процесс создания коалиции и формирования правительства, поскольку хочет союза с Партией регионов, а ответственность за торможение коалиционных переговоров пытается переложить на Социалистическую партию Украины и Блок Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом народный депутат, лидер Союза молодых социалистов Евгений ФИЛИНДАШ заявил сегодня после закрытия заседания Верховной Рады.

По словам Е.ФИЛИНДАША, фракция социалистов перед открытием заседания парламента предложила провести до 10.00 четверга, 8 июня, общее собрание фракциям "Нашей Украины", СПУ и БЮТ для согласования действий относительно формирования демократической коалиции.

"Однако на данный момент свое согласие на участие в этом собрании ни БЮТ, ни "Наша Украина" еще не подтвердили", - сообщил народный депутат.

По мнению лидера СМС, неконструктивная позиция "Нашей Украины" вызвана непониманием того обстоятельства, что Украина уже парламентско-президентская республика, и ключевая роль в формировании правительства принадлежит парламенту.

"Поэтому "коалиционные вопросы" должны решаться в стенах Верховной Рады, а не вне их", - подчеркнул Е.ФИЛИНДАШ, добавив, что "представители "Нашей Украины" не считаются с тем, что политическая нестабильность в государстве, вызванная "коалиционной эпопеей", ежедневно приближает Украину к глубокому общественно-экономическому кризису".

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель “Нашей Украины Роман ЗВАРИЧ в который раз заявил, что блок «Наша Украина» ни при каких условиях не будет создавать коалицию с Партией регионов.