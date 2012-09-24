Порошенко считает закон о «клевете» безумием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами.

“Это безумие... Я считаю, что это является инструментом давления на средства массовой информации. Для меня как для гражданина это категорически неприемлемо”, - сказал П.Порошенко.

Он также отметил, что авторы законопроекта должны нести политическую ответственность за свою инициативу.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент одобрил в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.