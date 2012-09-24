Порошенко считает закон о «клевете» безумием
20:54, 24 сентября 2012Политика
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Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает законопроект о введении уголовной ответственности за клевету «безумием» и «инструментом давления на средства массовой информации».
Порошенко говорит, что это инструмент давления на СМИ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами.
“Это безумие... Я считаю, что это является инструментом давления на средства массовой информации. Для меня как для гражданина это категорически неприемлемо”, - сказал П.Порошенко.
Он также отметил, что авторы законопроекта должны нести политическую ответственность за свою инициативу.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент одобрил в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.
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