СМИ: Погибший в ДТП прокурор вел дела Гонгадзе и Ющенко

Об этом сообщает газета “Сегодня”.

В информации сказано, что 57-летний Р.Шубин возвращаясь из Киева на своей «Хонде», уже при подъезде к Виннице и на большой скорости врезался в шедший впереди груженый КамАЗ.

“Шубин был одной из немногих знаковых, легендарных личностей ГПУ. Будучи старшим следователем по особо важным делам, а затем и начальником отдела, вел резонансные уголовные дела - об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе (по горячим следам допрашивал начальника милицейской наружки генерала Алексея Пукача, когда того еще первый раз задержали в 2003 году, а затем по решению суда отпустили), так называемом отравлении диоксином кандидата в президенты Виктора Ющенко...”- пишет газета.

В информации сказано, что “несколько лет назад, уже будучи начальником Главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ, Роман Иванович якобы попросил должность с меньшим объемом работы (поговаривали, ему подсказало руководство)».

По информации «Сегодня», последние годы Р.Шубин был зампрокурора Винницкой области, хотя семья оставалась в Киеве. «В прошлую пятницу был на заслушивании в ГПУ. По предварительной версии, у Шубина случился инфаркт. Коллеги в шоке», - пишет издание.

«Сегодня» также цитирует слова бывшего следователя, просившего не указывать фамилию: «А я сомневаюсь в случайности ДТП - враги у него были».